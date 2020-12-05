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Дубль Мили принёс «Торпедо» третью победу кряду

Дубль Мили принёс «Торпедо» третью победу кряду
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» в овертайме обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:1 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На второй минуте матча Люк Локхарт вывел хозяев вперёд. Менее чем через пять минут Алексей Торопченко удвоил преимущество китайской команды. В середине периода Дамир Жафяров отыграл одну шайбу. На 24-й минуте Крис Уайдман сравнял счёт. На 28-й Энди Мили вывел нижегородцев вперёд. Через минуту Джастин Клус укрепил преимущество гостей. На 34-й минуте в ворота нижегородцев был назначен буллит и его реализовал Хантер Шинкарук. За минуту до конца третьего периода Итан Верек смог сравнять счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Мили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Локхарт – 01:38' (5x5)   2:0 Торопченко (Спроул, Лещенко) – 06:12' (5x5)   2:1 Жафяров (Чехович) – 11:53' (5x5)   2:2 Уайдман (Мили, Жафяров) – 23:12' (5x3)   2:3 Мили (Чехович, Жафяров) – 27:56' (5x5)   2:4 Клус (Мельничук, Мишарин) – 28:58' (5x5)   3:4 Шинкарук – 33:09' (бул)   4:4 Верек (Шинкарук, Локхарт) – 58:58' (6x4)   4:5 Мили (Жафяров, Остин) – 64:48' (3x3)

Следующую встречу «Торпедо» проведёт 8 декабря с ЦСКА. «Куньлунь» 7 декабря сыграет с «Нефтехимиком».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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