Дубль Мили принёс «Торпедо» третью победу кряду

Нижегородское «Торпедо» в овертайме обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:1 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
На второй минуте матча Люк Локхарт вывел хозяев вперёд. Менее чем через пять минут Алексей Торопченко удвоил преимущество китайской команды. В середине периода Дамир Жафяров отыграл одну шайбу. На 24-й минуте Крис Уайдман сравнял счёт. На 28-й Энди Мили вывел нижегородцев вперёд. Через минуту Джастин Клус укрепил преимущество гостей. На 34-й минуте в ворота нижегородцев был назначен буллит и его реализовал Хантер Шинкарук. За минуту до конца третьего периода Итан Верек смог сравнять счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Мили.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Торпедо» проведёт 8 декабря с ЦСКА. «Куньлунь» 7 декабря сыграет с «Нефтехимиком».
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