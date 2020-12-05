Лидер молодёжной сборной Швеции из-за коронавируса пропустит МЧМ-2021
Один из ведущих игроков сборной Швеции Вилльям Эклунд пропустит молодёжный чемпионат мира 2021 года, сообщает C More Sport на своей официальной странице в «Твиттере». Он заразился коронавирусом.
18-летний форвард «Юргордена» стал одним из открытий нового сезона чемпионата Швеции. Он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и отдав пять результативных передач.
Молодёжный чемпионат мира будет проходить в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Сборная Швеции сыграет в группе B. Соперниками команды Томаса Монтена станут сборные Чехии, России, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.
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