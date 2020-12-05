У форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева родился сын

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев во второй раз стал отцом. Об этом 28-летний россиянин рассказал на своей странице в «Инстаграме», выложив фотографию с новорождённым сыном.



«4 декабря 2020 года. Мой мальчик», — написал Гусев.

Гусев и его супруга Марина воспитывают дочь Веронику. Она родилась в 2017 году.



Гусев выступает за «Нью-Джерси Дэвилз» с 2019 года. Прежде российский нападающий подписал контракт с «Вегас Голден Найтс», но не отыграл ни одного матча в составе «рыцарей», после чего заключил с «дьяволами» двухлетнее соглашение на $ 9 млн.



В минувшем сезоне Гусев принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 13 шайб и отдав 31 результативную передачу при показателе полезности «-15» и 12 минутах штрафного времени.