У форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева родился сын

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев во второй раз стал отцом. Об этом 28-летний россиянин рассказал на своей странице в «Инстаграме», выложив фотографию с новорождённым сыном.
«4 декабря 2020 года. Мой мальчик», — написал Гусев.
Гусев и его супруга Марина воспитывают дочь Веронику. Она родилась в 2017 году.
Гусев выступает за «Нью-Джерси Дэвилз» с 2019 года. Прежде российский нападающий подписал контракт с «Вегас Голден Найтс», но не отыграл ни одного матча в составе «рыцарей», после чего заключил с «дьяволами» двухлетнее соглашение на $ 9 млн.
В минувшем сезоне Гусев принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 13 шайб и отдав 31 результативную передачу при показателе полезности «-15» и 12 минутах штрафного времени.
- 5 декабря 2020
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