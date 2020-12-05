«Авангард» представил новый шлем голкипера Шимона Грубеца

Омский «Авангард» представил новый шлем голкипера команды Шимона Грубеца на своей официальной странице в «Твиттере».



Головной убор выполнен в классических для омского клуба красном и белом цветах. Сверху изображён полупрозрачный символ «ястребов». Спереди находится номер хоккеиста — 11. Кроме того, сзади напечатана цитата «In nomini Domini», которая с латыни переводится «Во имя Господа».

В начале ноября «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард» провели обмен, в результате которого в омский клуб перешёл голкипер Шимон Грубец. За омичей чешский хоккеист успел провести шесть матчей. Он одержал пять побед, в среднем за матч отражая 95,6% бросков при коэффициенте надёжности 1.01. На счету Грубеца два шат-аута.