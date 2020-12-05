Жафяров прокомментировал 10-матчевую результативную серию. С «Куньлунем» он набрал 4 очка

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров прокомментировал итоги встречи с китайским «Куньлунем» (5:4 ОТ), а также свою результативную серию. Форвард набирает очки уже в 10-м матче кряду.
«Хороший матч, взяли важные два очка, но впереди ещё много сложных встреч.
Если говорить о моей результативной серии – для меня она особого значения не имеет, стараюсь на это не смотреть. Мы выходим для того, чтобы побеждать вместе. Не важно, кто и какие голы забивает. Забивать приятно, но это не самое главное. Конечно, положительных эмоций набранные очки добавляют, из них ведь складывается командный результат», — приводит слова Жафярова пресс-служба КХЛ.
Форвард набрал 4 (1+3) в матче с «Куньлунем». Всего на счету Жафярова 16 (8+8) очков в последних 10 встречах.
- 5 декабря 2020
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