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Ковалёв: тяжело смотреть на то, как игроки «Куньлуня» раз за разом совершают те же ошибки

Ковалёв: тяжело смотреть на то, как игроки «Куньлуня» раз за разом совершают те же ошибки
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с «Торпедо» (4:5 ОТ).

«Тяжело смотреть на то, как мы раз за разом повторяем одни и те же ошибки. Не можем сконцентрированно сыграть все шестьдесят минут, постоянно переигрываем смены. Каждый день работаем над этими элементами, и, когда выполняем всё так, как надо, идёт совсем другой хоккей. Мы забиваем, но потом опять принимаемся за старое, начинаем делать грубые ошибки, сами создаём моменты для соперника, привозим себе проблемы. Что касается отсутствия Шустра — сегодня днём у него поднялась температура. Решили не рисковать.

Дебют Коллинза? Знаю, что он может больше. Но пока он только приехал, и мы сомневались, ставить ли его на матч. Но поговорили, и он сказал, что готов. В итоге он ошибок не сделал, играл правильно. Я доволен», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.

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