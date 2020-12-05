Нападающий ЦСКА Максим Шалунов получил травму
Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов внесён в список травмированных на две недели, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу столичной команды.
В нынешнем сезоне 27-летний Шалунов принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и столько же результативных передач при показателе полезности «+14» и 16 минутах штрафного времени.
Максим выступает в составе ЦСКА с сезона-2017/2018. За это время он стал обладателем Кубка Гагарина, серебряным призёром чемпионата России и дважды чемпионом России.
В минувшем чемпионате в его активе 25 (14+11) очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла в четырёх матчах плей-офф.
ЦСКА занимает первое место в сводной таблице КХЛ.
Источник: Шалунов и Науменков в новом сезоне заработают в ЦСКА 55 млн рублей на двоих
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