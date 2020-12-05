Немировски: серия Жафярова для меня не сюрприз. Он старается, и у него получается
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с китайским «Куньлунем» (5:4 ОТ).
«Качеством игры недоволен, зато доволен результатом. Хорошо, что в итоге, несмотря на допущенные ошибки, удалось взять два очка. У нас была возможность сделать счёт 5:2, чтобы не дать сопернику вернуться. Надо было забить, и потом было бы гораздо легче. Будем разбираться в том, что не получилось. Серия Жафярова для меня не сюрприз. Он старается, и у него получается», — приводит слова Немировски пресс-служба КХЛ.
Напомним, нижегородское «Торпедо» в овертайме обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:1 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
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