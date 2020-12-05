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«Гусь добавил гусёнка в стаю». «Нью-Джерси» поздравил Гусева с рождением сына

«Гусь добавил гусёнка в стаю». «Нью-Джерси» поздравил Гусева с рождением сына
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей официальной странице в «Твиттере» поздравил нападающего команды Никиту Гусева с рождением сына.

«Гусь добавил гусёнка в стаю. Поздравляем, Никита!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гусев сообщил о рождении сына. Кроме того, российский форвард и его супруга Марина воспитывают дочь Веронику. Она родилась в 2017 году.

Гусев выступает за «Нью-Джерси Дэвилз» с 2019 года. Прежде российский нападающий подписал контракт с «Вегас Голден Найтс», но не отыграл в составе «рыцарей» ни одного матча, после чего заключил с «дьяволами» двухлетнее соглашение на $ 9 млн.

В минувшем сезоне Гусев принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 13 шайб и отдав 31 результативную передачу при показателе полезности «–15» и 12 минутах штрафного времени.

У форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева родился сын
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