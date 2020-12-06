Науменков: у «Салавата» были все шансы отыграться, но пропустили ненужные голы

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:3).

«Уступали 0:1, были все шансы отыграться, повести в счете, но пропустили ненужные голы в третьем периоде. Счёт на табло.

Мне помогают ребята, пацаны подсказывают, что надо делать в определённых моментах. Первый мой матч сыграли на ноль, а теперь проиграли – что-то не получилось. Завтра всё разберем, не унываем. Когда ты знаешь, что делать, и ты знаешь, как играть, то не сложно. Нет никого ступора. Все ребята игровые, все мастера. Всё хорошо.

Системы ЦСКА и «Салавата», конечно, отличаются, но не сказал бы, что кардинально сильно. Было задание агрессивно накатываться, добавлять везде ногами», — цитирует Науменкова пресс-служба уфимского клуба.

