Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Науменков: у «Салавата» были все шансы отыграться, но пропустили ненужные голы

Науменков: у «Салавата» были все шансы отыграться, но пропустили ненужные голы
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:3).

«Уступали 0:1, были все шансы отыграться, повести в счете, но пропустили ненужные голы в третьем периоде. Счёт на табло.

Мне помогают ребята, пацаны подсказывают, что надо делать в определённых моментах. Первый мой матч сыграли на ноль, а теперь проиграли – что-то не получилось. Завтра всё разберем, не унываем. Когда ты знаешь, что делать, и ты знаешь, как играть, то не сложно. Нет никого ступора. Все ребята игровые, все мастера. Всё хорошо.

Системы ЦСКА и «Салавата», конечно, отличаются, но не сказал бы, что кардинально сильно. Было задание агрессивно накатываться, добавлять везде ногами», — цитирует Науменкова пресс-служба уфимского клуба.

40-летний Ерёменко снова творит историю! Уфа для него как красная тряпка?
Дмитрий Яшкин упрочил отрыв в снайперской гонке, а Иван Муранов забил первый гол за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020