Коллинз: рад вернуться и снова играть, с момента последней игры прошло девять месяцев

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Шон Коллинз прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:5 ОТ).
«Очень приятно вернуться и снова играть, потому что с момента последней моей игры прошло девять месяцев. Рад, что снова оказался в «Куньлунь Ред Стар», команде, с которой связано много ярких воспоминаний. Надеюсь, их станет ещё больше. Если говорить о матче, то начали мы хорошо, дважды забили, но потом упустили нить игры, ослабили давление, дали сопернику много шансов. Проявили характер. Жаль, для победы этого не хватило», — цитирует Коллинза пресс-служба КХЛ.
В составе «Куньлуня» нападающий в сезоне-2016/2017 в регулярном чемпионате в 60 матчах забросил 13 шайб и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «0» и 26 минутах штрафного времени.
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