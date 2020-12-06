Светлов: хорошее начало сыграло роковую роль. Соперник был интересненький
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:3).
«Соперника — с победой. Жаль, у нас не получилось. Начало было хорошее, забили два гола. Может, это сыграло роковую роль, так как расслабились. Думали, всё автоматом пойдёт. А соперник был интересненький, свеженький, быстренький. У нас пошёл брак, не смогли реализовать моменты. Не забиваешь ты, твоя ошибка приведёт к голу в твои ворота», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.
Это третий проигрыш хабаровского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 9 декабря дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» 8 декабря в Хабаровске — с ярославским «Локомотивом».
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