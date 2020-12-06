Источник: экс-форвард ХК «Сочи» Линус Юханссон продолжит карьеру в «Нефтехимике»
Шведский нападающий Линус Юханссон продолжит карьеру в «Нефтехимике», информирует издание Expressen.
В этом сезоне 27-летний Юханссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе ХК «Сочи». В восьми встречах регулярного чемпионата Линус забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч нападающий проводил на льду 16 минут 52 секунды.
В последний раз Юханссон попадал в заявку «Сочи» 7 октября. Спустя полтора месяца, 24 ноября, черноморский клуб расторг контракт с Линусом. По сведениям шведского издания, в течение ближайших дней «Нефтехимик» официально объявит о заключении контракта с хоккеистом.
«Сочи» расторг контракты со шведскими форвардами Нильссоном и Юханссоном
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:56
-
09:25
-
09:00
-
08:36
-
08:20
-
08:07
- 5 декабря 2020
-
23:52
-
23:19
-
23:00
-
22:38
-
21:57
-
21:30
-
21:07
-
20:43
-
20:18
-
20:01
-
19:32
-
19:12
-
18:45
-
18:18
-
18:00
-
17:38
-
17:35
-
17:27
-
17:13
-
17:09
-
16:49
-
16:31
-
15:54
-
15:49
-
15:32
-
15:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам