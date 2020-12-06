Источник: экс-форвард ХК «Сочи» Линус Юханссон продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Шведский нападающий Линус Юханссон продолжит карьеру в «Нефтехимике», информирует издание Expressen.

В этом сезоне 27-летний Юханссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе ХК «Сочи». В восьми встречах регулярного чемпионата Линус забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч нападающий проводил на льду 16 минут 52 секунды.

В последний раз Юханссон попадал в заявку «Сочи» 7 октября. Спустя полтора месяца, 24 ноября, черноморский клуб расторг контракт с Линусом. По сведениям шведского издания, в течение ближайших дней «Нефтехимик» официально объявит о заключении контракта с хоккеистом.