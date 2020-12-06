Вайсфельд: объяснение спортивного директора «Салавата» по обмену Сошникова меня удивило

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе нападающего «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова в ЦСКА.

«Сразу скажу, что Науменков выиграл безусловно — он в «Салавате» гораздо больше игрового времени будет получать. И уфимскую оборону пусть не кардинально, но все же укрепит. Это добротный защитник.



Меня удивило объяснение спортивного директора «Салавата Юлаева» Василия Чижова по поводу этого обмена, где он высказывает обиду в адрес Сошникова, говорит, что Никита «поступил нечестно». Это что значит? Игрок в команде, хочешь — меняй его, хочешь — оставляй и работай с ним дальше. В любом случае, окончательное решение было за клубом.



Да, Сошников был недоволен своей ролью в уфимской команде. Но в ЦСКА столько народу, что там он тем более может чаще под ротацию попадать. И как Никита в московском клубе на это будет реагировать? Хотя опять же «армейцы» берут к себе недешевого игрока. Наверняка держат в уме, что в прошлом сезоне он входил в тройку лучших снайперов КХЛ. И уже наметили, как его использовать», — цитирует Вайсфельда сайт «Матч ТВ».