Певец прокомментировал увольнение из «Ванкувера» за участие в митинге против масок

Бывший исполнитель гимна Канады на арене «Ванкувер Кэнакс» Марк Доннелли назвал своё увольнение из клуба за участие в митинге против ношения масок проявлением цензуры.
«Я сильно сомневаюсь в этих драконовских протоколах изоляции. То, что изначально преподносилось как 15-дневный спринт на корточках для общего блага, превратилось в 10-месячный адский марафон, где финишная черта постоянно смещается всё дальше и дальше. Как человек, известный тем, что поёт наш великий национальный гимн, я просто выступаю против того, что считаю тиранией, вот и всё.
Спортсмены, артисты, политики и так далее могут выступать за что угодно, если это в мейнстриме. Вы можете поддерживать беспорядки, грабежи, разрушения, но если вы восстанете против навязываемой повестки, то вы достойны изгнания или того хуже. Я думал, что у руководства «Кэнакс» хватит смелости поддержать свободу мнений и право на выражение научно обоснованной позиции, идущей на благо страны», – цитирует Доннелли The Score.
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