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Тренер «Ак Барса»: «Автомобилист» потерпел ряд поражений и поэтому будет заряженным

Тренер «Ак Барса»: «Автомобилист» потерпел ряд поражений и поэтому будет заряженным
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», который состоится сегодня, 6 декабря, на «Татнефть Арене».

«У соперника хороший подбор игроков, сильное большинство – они реализовывают более 25% попыток. «Автомобилист» потерпел ряд поражений и поэтому будет сегодня заряженным. Мы должны быть к этому готовы. Нам нужно показать хорошую игру перед своими болельщиками и уделить внимание деталям, на которые мы обращали внимание игроков. Мы смотрим, как соперник играет в большинстве. У нас есть своя система нейтрализации, будем её придерживаться.

Много забили в последнем матче? Здорово, что много забили и реализовали свои моменты. Но нам есть над чем работать. Нужно убрать большое количество потерь. Мы много играем с шайбой, потери неизбежны, но нужно свести риск к минимуму», − цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.

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