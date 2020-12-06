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Зарипов: буду рад, если успеем сыграть с сыном в одном матче в профессиональной команде

Зарипов: буду рад, если успеем сыграть с сыном в одном матче в профессиональной команде
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов выразил надежду, что сможет сыграть вместе с сыном Артуром в профессиональной команде. 17-летний Зарипов-младший в ноябре подписал контракт с казанским клубом сроком до конца сезона-2021/2022 и будет играть в системе «Ак Барса».

«Очень хорошо отношусь к династиям и буду рад, если Артур продолжит ее, но буду рад еще больше, если мы успеем сыграть в одном матче вместе в профессиональной команде. Был на его первом матче: третий период мне понравился, два периода он «плавал», ещё в самолете, наверное, был. Понимаю, время на адаптацию потребуется. После полутора лет в Канаде и того хоккея картинка меняется довольно сильно», — сказал Зарипов в интервью «Татар-информ».

Артур провёл прошлый сезон в команде Канадской хоккейной международной академии, которая играет в хоккейной лиге Восточного Онтарио.

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