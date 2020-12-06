Покинувший в ноябре «Сочи» Маркус Нильссон продолжит карьеру в Швейцарии

Шведский нападающий Маркус Нильссон продолжит карьеру в «Лангнау», сообщается на официальном сайте швейцарского клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне 29-летний Нильссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Маркус принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени.

Нападающий проводил на льду 16 минут и 6 секунд в матче. В последний раз Нильссон попадал в заявку «Сочи» 25 октября. Его контракт с «леопардами» был рассчитан до конца нынешнего сезона и должен был истечь 30 апреля 2021 года, однако 24 ноября соглашение с хоккеистом было расторгнуто.