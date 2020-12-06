Кравчук: может, НХЛ решит начать сезон сразу с плей-офф из 32 команд, взяв в лигу «Сиэтл»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о неопределённости вокруг нового сезона НХЛ в условиях пандемии коронавируса.

«Общий фон здесь, в Северной Америке, мягко говоря, не очень позитивный. Даже то крайне жесткое коллективное соглашение, на которое игроки согласились примерно полгода назад, НХЛ и прежде всего владельцев большинства клубов не радует. Возникла новая пауза. Говорят, лига требует от игроков дополнительно затянуть пояса, называются различные схемы – от увеличения депонирования, так называемого эскроу, до разовых вычетов из зарплат. Насколько понимаю, профсоюз отреагировал резко, хотя какой-то официальной позиции мы не видим. Очень мутная ситуация.

Наступили такие времена, что не удивлюсь ни одному сценарию. Может, НХЛ решит начать сразу с плей-офф, причем из 32 команд, то есть в экстренном порядке возьмет в лигу «Сиэтл». С математической точки зрения это очень удобно – просто появляется дополнительный раунд, а затем команды выходят на стандартный плей-офф из 16 команд. В 2020 году утопий быть не может, все сказки становятся явью», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.