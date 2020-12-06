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Павел Медведев — о серии лакросс-голов: некоторые ребята подъезжают, просят — научи

Павел Медведев — о серии лакросс-голов: некоторые ребята подъезжают, просят — научи
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Химика» Павел Медведев рассказал о своих лакросс-голах, которые он забивает в регулярном чемпионате ВХЛ. В нынешнем сезоне российский форвард уже трижды забил подобным образом.

«На тренировках постоянно кладу шайбу на крюк. Делаю это на каждой тренировке уже на автомате. Если уезжаю за ворота, смотрю не на вратаря, а только на защитника. Если защитник меня не атакует, то почти всегда поднимаю шайбу на крюк. Если защитник нацелен на меня, то проезжаю дальше и ищу пасом партнёра.

Что говорят партнёры? Ничего особенного. Поздравляют. Сейчас учу этому Илью Авраменко. Он в последнем матче с «Челметом» попробовал так забить, шайбу поднял, но в последний момент она слетела с крюка. Некоторые ребята подъезжают, просят — научи. Вот Авраменко уже почти научился. Будет пробовать, даст бог, получится», — цитирует Медведева пресс-служба «Спартака».

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