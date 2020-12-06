В «Сиэтле» провели параллель между своим вступлением в НХЛ и событиями 100-летней давности

Президент «Сиэтл Кракен» Тим Лайвики провёл историческую параллель между вступлением «Сиэтла» в НХЛ и прерванным из-за эпидемии испанского гриппа розыгрышем Кубка Стэнли в 1919 году.

«Интересная связь между «Сиэтл Метрополитанс» и глобальной пандемией. За всю историю Кубок Стэнли не был вручён всего один раз. И это произошло в Сиэтле из-за гриппа. И вот спустя 100 лет хоккей возвращается сюда в условиях глобальной пандемии. Удивительно.

Тогда последовал резкий подъём в 1920-е годы. Люди радовались жизни, хотели праздника. Тогда были сумасшедшие танцы. Всё наладилось. Верим, что так будет и на этот раз. И мы готовы к этому.

Даже самые осторожные люди в руководстве города сейчас верят, что к осени следующего года жизнь наладится. А мы как следует подготовимся», – цитирует Лайвики пресс-служба НХЛ.