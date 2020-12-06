Зарипов: результат и неяркая игра «Ак Барса» связаны со здоровьем. Отголоски коронавируса

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, как перенёс заражение коронавирусом, из-за которого пропустил месяц в этом сезоне.

«Этот сезон по-своему тяжёлый с медицинской стороны и вообще, и ситуация в мире непростая. Очень боялся, не хотел подвергать себя опасности и делал всё возможное, чтобы она обошла меня стороной. Но, как и во всех командных видах спорта, это неизбежный момент, когда в одном помещении находится 30 человек, каждый из них имеет дом, семью. И уберечься невозможно, но даже в такое время удалось продержаться до последнего. У нас заразилось 12 человек. Хорошо, что болезнь прошла в лёгкой форме. С другой стороны, получилось так, что уже после болезни, когда приступил к работе, нужно было набирать форму, и получилось, что организм нагрузили. После этого появился сильный кашель и дошло до того, что мне решили дать ещё паузу.

Если об этом более подробно разговаривать, то наш результат, наша игра неяркая как раз связана со здоровьем. Это всё отголоски коронавируса. Кто-то переболел раньше, кто-то позже, у нас тренерский штаб тоже болел, полноценно команда и не тренировалась. Это произошло только в перерыве на матчи сборных, три-четыре дня нам удалось интенсивно поработать.После болезни у многих состояние не то что после предсезонных сборов», – цитирует Зарипова «Татар-информ».