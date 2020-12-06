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Голкипер системы московского «Динамо» Жеренко вызван на сбор молодёжной сборной России

Голкипер системы московского «Динамо» Жеренко вызван на сбор молодёжной сборной России
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Голкипер системы московского «Динамо» Вадим Жеренко вызван на сбор молодёжной сборной России для подготовки к МЧМ-2021, сообщается в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.

Команда Игоря Ларионова собралась в УТЦ «Новогорск» 29 ноября, где после соблюдения всех карантинных мер приступила к тренировочному процессу. В программе сбора – занятия на льду и в тренажёрном зале.

13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют контрольные матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.

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