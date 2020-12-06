Дубль Красковского помог «Локомотиву» на выезде обыграть «Сибирь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Локомотив». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Андрея Скабелки.
Счёт в матче открыл форвард хозяев Юусо Пуустинен, отличившийся на девятой минуте первого периода. Спустя восемь минут Павел Красковский восстановил равновесие. На 36-й минуте Антон Ландер из-за чужих ворот отпасовал на пятак, откуда Красковский нанёс прицельный бросок и оформил дубль.
В заключительном отрезке гости увеличили отрыв в счёте. Артур Каюмов без потери скорости подхватил шайбу у левого борта, докатил до ворот и сделал передачу на дальнюю — Владимир Ткачёв в касание замкнул. Спустя несколько минут отличился нападающий «Сибири» Даниил Романцев, но после просмотра взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Следом всё тот же Романцев забил уже по правилам, сократив отставание «Сибири» до минимума. На 54-й минуте форвард новосибирской команды Олег Ли снова переиграл голкипера «Локомотива» Эдварда Паскуале, сделав счёт 3:3. Автором победной шайбы в овертайме стал Егор Коршков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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