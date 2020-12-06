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Дубль Красковского помог «Локомотиву» на выезде обыграть «Сибирь»

Дубль Красковского помог «Локомотиву» на выезде обыграть «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Локомотив». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Андрея Скабелки.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Счёт в матче открыл форвард хозяев Юусо Пуустинен, отличившийся на девятой минуте первого периода. Спустя восемь минут Павел Красковский восстановил равновесие. На 36-й минуте Антон Ландер из-за чужих ворот отпасовал на пятак, откуда Красковский нанёс прицельный бросок и оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка) – 08:13' (5x5)   1:1 Красковский – 16:59' (5x5)   1:2 Красковский (Рафиков, Ландер) – 34:17' (5x5)   1:3 Ткачёв (Каюмов) – 43:58' (5x5)   2:3 Романцев (Йокипакка, Пуустинен) – 50:31' (5x4)   3:3 Ли (Хохлов) – 52:27' (5x5)   3:4 Коршков – 61:11' (3x3)

В заключительном отрезке гости увеличили отрыв в счёте. Артур Каюмов без потери скорости подхватил шайбу у левого борта, докатил до ворот и сделал передачу на дальнюю — Владимир Ткачёв в касание замкнул. Спустя несколько минут отличился нападающий «Сибири» Даниил Романцев, но после просмотра взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Следом всё тот же Романцев забил уже по правилам, сократив отставание «Сибири» до минимума. На 54-й минуте форвард новосибирской команды Олег Ли снова переиграл голкипера «Локомотива» Эдварда Паскуале, сделав счёт 3:3. Автором победной шайбы в овертайме стал Егор Коршков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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