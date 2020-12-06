«Ак Барс» — «Автомобилист»: Хольцер дебютирует в составе гостей

«Ак Барс» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 6 декабря, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало — в 17:00 мск.

В составе гостей дебютирует немецкий защитник Корбиниан Хольцер. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз».

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов),

Яруллин — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;

Лямкин — Рукавишников, Галиев — Бурмистров — Емец;

Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Галиев;

Лучевников, Дыняк, Петров — Кормье — Фисенко.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс),

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженоуэй — Хольцер, Обидин — Холланд — Мэйсек;

Арзамасцев — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;

Овчинников — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Литовченко.