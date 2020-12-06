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«Ак Барс» — «Автомобилист»: Хольцер дебютирует в составе гостей

«Ак Барс» — «Автомобилист»: Хольцер дебютирует в составе гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 6 декабря, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало — в 17:00 мск.

В составе гостей дебютирует немецкий защитник Корбиниан Хольцер. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз».

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов),
Яруллин — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;
Лямкин — Рукавишников, Галиев — Бурмистров — Емец;
Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Галиев;
Лучевников, Дыняк, Петров — Кормье — Фисенко.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс),
Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
Дженоуэй — Хольцер, Обидин — Холланд — Мэйсек;
Арзамасцев — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;
Овчинников — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Литовченко.

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