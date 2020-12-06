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Ещё один игрок сборной Швеции из-за коронавируса пропустит МЧМ-2021

Ещё один игрок сборной Швеции из-за коронавируса пропустит МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий сборной Швеции Карл Хенрикссон пропустит молодёжный чемпионат мира 2021 года, сообщает журналист Самуэль Тирпак на своей странице в «Твиттере». Он заразился коронавирусом.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий «Фрёлунды» принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата чемпионата Швеции и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4».

Ранее стало известно, что один из ведущих игроков шведской команды Вилльям Эклунд пропустит турнир из-за коронавируса. Таким образом, Швеция перед турниром потеряла уже двух центральных нападающих.

Молодёжный чемпионат мира будет проходить в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Сборная Швеции сыграет в группе B. Соперниками команды Томаса Монтена станут сборные Чехии, России, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.

Лидер молодёжной сборной Швеции из-за коронавируса пропустит МЧМ-2021
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