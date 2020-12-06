Заварухин: мы имели неплохие шансы в матче с «Локомотивом», но не воспользовались ими

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (3:4 ОТ).

«Хорошая игра, было хорошее движение. Думаю, зрителям понравилась игра с обоюдоострой атакой. Соперник наказал нас вначале за наши ошибки, хотя мы имели неплохие шансы, но не воспользовались ими. Спасибо ребятам, что вытащили третий период, проигрывая в две шайбы. В овертайме где-то недоработали, и соперник сделал наложение звеньев.

Есть ли понимание, как встряхивать Александра Шарова? Да, есть понимание. Надеюсь, что скоро он будет забивать.

Отсутствие Миловзорова и Первушина? У Миловзорова микротравма. У Первушина было небольшое повреждение, сейчас он тренируется с командой. Надеюсь, что в следующих матчах он сыграет.

Возможно ли совмещать на льду Гуркина или Хохлова? Конечно, мы хотим, чтобы у нас было больше атаки. Мы только рады, что у нас три защитника, которые могут подключаться в атаку.

В чём Сергей Дубакин сейчас превосходит Дмитрия Овчинникова? Он физически мощнее выглядит, может пробежать и завести шайбу в чужую зону. Сегодня хотели сделать ротацию между ними, но Дубакин неплохо выглядел, и решили оставить его. Сергей возмужал и начал понимать нашу тактику. От него требуется более агрессивная игра: где-то в прессинге сыграть, где-то шайбу поддержать в чужой зоне. Мы следим за Овчинниковым и подпускаем его к команде», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.