«Ак Барс» — «Автомобилист»: Рейдеборн сделал шикарный сейв при игре «3 на 5»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимает в Казани екатеринбургский «Автомобилист» (0:0, завершился первый период).

В концовке первого периода при игре «3 на 5» отличный сейв удался голкиперу хозяев Адаму Рейдеборну. Лёжа на льду, вратарь отразил ногой бросок форварда Георгия Белоусова с близкого расстояния.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Составы команд:

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов),

Яруллин — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;

Лямкин — Рукавишников, Галиев — Бурмистров — Емец;

Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Галиев;

Лучевников, Дыняк, Петров — Кормье — Фисенко.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс),

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженоуэй — Хольцер, Обидин — Холланд — Мэйсек;

Арзамасцев — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;

Овчинников — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Литовченко.