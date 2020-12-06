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«Ак Барс» — «Автомобилист»: Рейдеборн сделал шикарный сейв при игре «3 на 5»

«Ак Барс» — «Автомобилист»: Рейдеборн сделал шикарный сейв при игре «3 на 5»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимает в Казани екатеринбургский «Автомобилист» (0:0, завершился первый период).

В концовке первого периода при игре «3 на 5» отличный сейв удался голкиперу хозяев Адаму Рейдеборну. Лёжа на льду, вратарь отразил ногой бросок форварда Георгия Белоусова с близкого расстояния.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Составы команд:

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов),
Яруллин — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;
Лямкин — Рукавишников, Галиев — Бурмистров — Емец;
Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Галиев;
Лучевников, Дыняк, Петров — Кормье — Фисенко.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс),
Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
Дженоуэй — Хольцер, Обидин — Холланд — Мэйсек;
Арзамасцев — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;
Овчинников — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Литовченко.

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