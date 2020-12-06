Михайлис: «Барыс» на эмоциях вытащил игру с «Витязем»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:2 Б).
«Хорошая такая игра, эмоциональная. На эмоциях вытащили эту игру. Спасибо ребятам, Ортио очень здорово отыграл. По первому периоду: сначала были не готовы. Соперник предложил высокие скорости, вбросы. Хотя мы соперника разбирали. Потом настроились и, скажем так, на характере вытащили эту игру. Всем спасибо!
Соперник здорово играл в обороне, быстро переходил в атаку, и мы в большинстве пропустили ненужный гол. Хорошо, что тут же забили в большинстве. На третий период команда вышла уже мобильной и была готова сражаться и выигрывать. Не сказать, что и первые два периода, но по крайней мере мы не уступали. Не в скоростях, а именно в желании, которого было, наверное, 50 на 50.
Почему решили выпустить Дмитрия Гренца бросать буллит? Диму Гренца я знаю с детства, он всегда забивал буллиты. Я знаю, что он умеет это делать. Неважно, сидел он или играл. Тот же самый свой приём, только шайба там чуть-чуть не смогла пройти. Она там в майке застряла, и вратарь поймал её», — приводит слова Михайлиса пресс-служба клуба.
- 6 декабря 2020
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