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«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений до восьми матчей

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений до восьми матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Шайбы в составе победителей забросили Станислав Галиев и Стефан Да Коста. Два очка набрал Никита Лямкин (0+2). Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер казанского клуба Адам Рейдеборн, отразивший 29 бросков.

Это восьмое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 9 декабря дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист» 8 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галиев (Лямкин) – 48:32' (5x5)   2:0 Да Коста (Лямкин) – 51:01' (5x5)
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