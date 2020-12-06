«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений до восьми матчей
«Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Шайбы в составе победителей забросили Станислав Галиев и Стефан Да Коста. Два очка набрал Никита Лямкин (0+2). Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер казанского клуба Адам Рейдеборн, отразивший 29 бросков.
Это восьмое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 9 декабря дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист» 8 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».
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