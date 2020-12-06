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Питерс: я думаю о работе, а не о том, что пишут в СМИ

Питерс: я думаю о работе, а не о том, что пишут в СМИ
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:2).

«Была очень упорная борьба, после первых двух периодов был счёт 0:0. В итоге потеря в зоне защиты привела к первому пропущенному голу. Сегодня хорошо смотрелась спецбригада меньшинства, но, к сожалению, не порадовало большинство. Мы играли в формате «5 на 3» и «5 на 4». Восемь поражений подряд, набрали всего три очка из 16 возможных. Проявились проблемы в атаке, нам тяжело даются заброшенные шайбы. К нам пришёл Хольцер, что, надеюсь, позволит нам решить проблемы в обороне.

Я не обращаю внимания на то, что пишут в СМИ. Вчера вечером мы встречались с руководством, где мы говорили о предстоящей паузе на Евротур. Я думаю о работе, а не о том, что пишут в СМИ», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений до восьми матчей
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