Хартли: результат матча с «Северсталью» закономерен, «Авангард» не заслужил победы

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2 Б).

«В первые 40 минут «Северсталь» однозначно была лучше, мы же действовали не так хорошо, как хотелось бы. На шайбе почти всегда были вторыми, не всегда принимали правильные решения. При этом знали, что «Северсталь» сильна, у неё в составе есть быстрые и габаритные ребята. Всегда, когда приезжаем сюда, ожидаем силовой игры. Были к этому готовы. Третий период получился лучшим в нашем исполнении, мы ожили и начали показывать тот хоккей, который и должны, но победы всё равно не заслужили. Результат закономерен», — приводит слова Хартли пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 9 декабря дома встретится с рижским «Динамо», а «Авангард» 8 декабря в Балашихе — с екатеринбургским «Автомобилистом».