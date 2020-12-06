Рейдеборн: я хочу быть первым номером. Буду делать всё, чтобы проводить больше матчей

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:0).
«Получилась равная игра, было много хороших оборонительных действий у обеих команд, все выкладывались. Мы первыми забили, потому смогли здорово отобороняться и победить. Очень рады результату.
Я хочу быть первым номером. Если вратарь-иностранец не играет в старте, он не очень нужен. Я хочу играть и быть первым номером, потому буду делать всё, чтобы проводить как можно больше матчей.
Согласны ли с тем, что вратари были лучшими на льду в этом матче? Не думаю, у нас было много нападающих и защитников, которые блокировали броски и помогали мне в воротах. Есть ребята, которые провели игру лучше меня. Я хорошо сыграл, но вся команда отлично сработала.
Мой сейв? Я на протяжении всего момента видел шайбу. Она сначала прыгнула передо мной на пятаке на пару секунд, потом улетела вправо. Я пытался сдвинуться, на животе дотянуться ногой, чтобы хоть что-то сделать. Сегодня повезло, но я рад, что получилось помочь команде и сохранить счёт 0:0», — приводит слова Рейдеборна пресс-служба клуба.
- 6 декабря 2020
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