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Разин — о реализации моментов: у «Северстали» есть мастерство, но не хватает уверенности

Разин — о реализации моментов: у «Северстали» есть мастерство, но не хватает уверенности
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1 Б).

«Хороший соперник, который действует в силовой манере, часто лезет на пятак и оттуда забивает. Играли с «Авангардом» летом и пропустили много именно таких голов. Сегодня обратили на это внимание, и всё-таки один гол они нам с пятака забили. Можно сказать, ребята задание выполнили.

Победа по буллитам тоже победа. Что касается недостаточно хорошей реализации моментов – это всё психология, потому что мастерство есть. Когда ты выходишь, уверенный в себе, уверенный в том, что забьёшь, — это и происходит. У нас этой уверенности не хватает. Команда молодая, успех быстро не приходит», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.

«Северсталь» переиграла в серии буллитов «Авангард» и прервала серию побед соперника
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