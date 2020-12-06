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Якупов: не стоит сетовать на календарь, у «Авангарда» было время отдохнуть и подготовиться

Якупов: не стоит сетовать на календарь, у «Авангарда» было время отдохнуть и подготовиться
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2 Б).

«Не лучшая наша игра была. Только в третьем периоде начали действовать более-менее активно. Могли и победить, но забить второй гол в основное время не удалось. Почему не играли активно в первые 40 минут? Трудно ответить, но я уверен, что ребята и в это время старались. Другое дело, что не всегда получается играть идеально, так, как умеем. Бывают сбои. Трудно сказать, с чем они связаны. Возможно, и с четырёхдневной паузой. Но на календарь сетовать не стоит. Было время и отдохнуть, и подготовиться, проводили интенсивные тренировки.

Что касается буллитов и овертаймов – они нам тяжело даются на протяжении сезона. Сегодня в серии бросков не получилось победить, но всё равно не было такого, чтобы кто-то подъехал и бросил вратарю в щитки», — приводит слова Якупова пресс-служба лиги.

«Северсталь» переиграла в серии буллитов «Авангард» и прервала серию побед соперника
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