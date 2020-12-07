Защитник «Сибири» — о поражении от «Локомотива»: в овертайме просто переиграли смену

Защитник «Сибири» Илья Хохлов прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Локомотивом» (3:4 ОТ).



«Обидно, что проиграли, притом что вытащили матч, а временами навязывали сопернику свой темп. Хорошо, что получается набирать очки и приносить пользу команде. «Локомотив» — отличный соперник, есть молодые быстрые ребята. В овертайме мы, наверное, просто переиграли смену, а что касается свежести — нет, с этим всё нормально», — приводит слова Хохлова пресс-служба КХЛ.



Напомним, что в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Локомотив». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Андрея Скабелки. Дубль оформил нападающий «железнодорожников» Павел Красковский.

Дубль Красковского помог «Локомотиву» на выезде обыграть «Сибирь»