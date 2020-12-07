Рейтинг тренеров КХЛ: Хартли — лучший на Востоке, Знарок упал на 5 позиций

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в прошлом выпуске рейтинга.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
1 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)
2 (4). Боб Хартли («Авангард»)
3 (3). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)
4 (2). Валерий Брагин (СКА)
5 (7). Андрей Скабелка («Локомотив»)
6 (5). Анвар Гатиятулин («Трактор»)
7 (9). Владимир Крикунов («Динамо» М)
8 (6). Томи Лямся («Салават Юлаев»)
9 (11). Лаури Марьямяки («Йокерит»)
10 (14). Илья Воробьёв («Металлург»)
11 (12). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)
12 (13). Дэвид Немировски («Торпедо»)
13 (8). Олег Знарок («Спартак»)
14 (15). Андрей Разин («Северсталь»)
15 (16). Николай Заварухин («Сибирь»)
16 (20). Юрий Михайлис («Барыс»)
17 (10). Билл Питерс («Автомобилист»)
18 (18). Михаил Кравец («Витязь»)
19 (17). Сергей Светлов («Амур»)
20 (21). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)
21 (22). Петерис Скудра («Динамо» Р)
22 (23). Алексей Ковалёв («Куньлунь»)
23 (19). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»).
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