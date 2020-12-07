Хабаровский «Амур» поместил в список отказов Владислава и Вячеслава Ушениных, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу дальневосточной команды.



«В понедельник «Амур» поместил в список отказов братьев Ушениных», — приводит слова пресс-службы «Р-Спорт».



В нынешнем сезоне Вячеслав принял участие в 29 матчах, забив один гол и отдав шесть результативных передач. На счету Владислава 29 встреч и две заброшенные шайбы.



Ушенины подписали контракты с «Амуром» прошедшим летом, договоры рассчитаны на один год.



В прошедшем сезоне 28-летний Вячеслав принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету 9 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+3» и 24 минутах штрафного времени.



28-летний Владислав отыграл 62 матча в регулярном чемпионате. Он забросил 16 шайб, отдал 18 результативных передач, заработал показатель полезности «+7» и 18 штрафных минут.

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