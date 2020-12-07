Ерёменко, Ожиганов, Жафяров и Чехович — лучшие игроки 13-й недели регулярного чемпионата

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 13-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Александр Ерёменко («Динамо» Мск), одержавший победы в двух гостевых матчах недели (в том числе в одном на ноль). «Сухарь» в матче с «Салаватом Юлаевым» стал для 40-летнего голкипера первым в нынешнем чемпионате. По воротам Ерёменко был нанесён 71 бросок (в среднем за игру 35,5), из которых он отразил 97,1%. Коэффициент надёжности составил 1.00, максимальный отрезок без пропущенных шайб – 70 минут 35 секунд.



Лучшим защитником признан Игорь Ожиганов (СКА), в трёх матчах недели набравший 3 (1+2) очка. Защитник клуба из Санкт-Петербурга завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе «+4», нанёс 9 бросков по воротам. На его счету также 4 силовых приёма и 2 заблокированных броска. Защитник СКА в среднем проводил на льду 18 минут 23 секунды.



Лучшим нападающим вторую неделю подряд признан Дамир Жафяров («Торпедо»), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и набравший в них 6 (2+4) очков (лучший результат). Нападающий нижегородцев набирал очки во всех матчах, отметился ассистентским хет-триком во встрече с «Куньлунь Ред Стар». Серия Жафярова с набранными очками продолжается и на данный момент составляет 10 матчей. Нападающий нижегородского клуба завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе «+6», нанёс 17 бросков по воротам и заблокировал 4 броска соперников.



Лучшим новичком признан нападающий Иван Чехович («Торпедо»), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и набравший в них 4 (1+3) очка. Нападающий нижегородского клуба завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе «+5», его гол во встрече с «Витязем» стал победным. 21-летний нападающий в среднем за матч проводил на льду 17 минут 17 секунд, нанёс 4 броска по воротам и заблокировал 2 броска соперников.

Ерёменко: каждая победа драгоценна, для меня каждый матч — как последний