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Экс-форвард «Сочи» Линус Юханссон перешёл в «Нефтехимик»

Экс-форвард «Сочи» Линус Юханссон перешёл в «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Шведский нападающий Линус Юханссон заключил однолетний контракт до конца сезона с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

В этом сезоне 27-летний Юханссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе ХК «Сочи». В восьми встречах регулярного чемпионата Линус забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч нападающий проводил на льду 16 минут 52 секунды.

В последний раз Юханссон попадал в заявку «Сочи» 7 октября. Спустя полтора месяца, 24 ноября, черноморский клуб расторг контракт с Линусом. По сведениям шведского издания, в течение ближайших дней «Нефтехимик» официально объявит о заключении контракта с хоккеистом.

Источник: экс-форвард ХК «Сочи» Линус Юханссон продолжит карьеру в «Нефтехимике»
Источник: экс-форвард ХК «Сочи» Линус Юханссон продолжит карьеру в «Нефтехимике»
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