Форвард «Йокерита» Пакаринен выбыл на 8 недель, Норман — до перерыва на матчи сборных
Нападающие финского «Йокерита» Ииро Пакаринен и Йон Норман добавлены в список травмированных, сообщается на официальном сайте команды из Хельсинки.
Пакаринен выбыл из строя примерно на восемь недель. Его возвращения ожидают к январю-февралю.
Норман будет находиться в списке травмированных до перерыва на матчи сборной, который состоится на следующей неделе. После перерыва в клубе оценят состояние шведского форварда и примут решение о его возвращении в строй.
В текущем сезоне 29-летний Пакаринен принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата КХЛ, забросив семь шайб и отдав пять результативных передач. Он является четвёртым бомбардиром команды.
29-летний Норман сыграл в 21 матче, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.
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