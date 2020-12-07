Сборная Финляндии объявила состав на Кубок Первого канала. В заявке — 18 игроков из КХЛ

Сборная Финляндии объявила состав на Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Финляндии.



В заявке финнов оказалось 18 игроков из КХЛ.



Вратари: Юсси Рюнняс («Линчёпинг»), Янне Ювонен («Лександс»), Юхо Олкиунора («Металлург» Мг).



Защитники: Вилле Покка, Оливер Каски ( оба — «Авангард»), Никлас Фриман («Йокерит»), Тони Сунд («Динамо» Рига), Велли-Матти Виттасмяки («Северсталь»), Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Петтери Никкля («Норчёпинг»), Робин Сало («Эребру»), Отсо Рантакари («Нефтехимик»).



Нападающие: Йори Лехтеря («Спартак»), Юлиус Юнттила, Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен ( все — «Йокерит»), Миро Аалтонен (СКА), Нико Ойямяки («Линчёпинг»), Йоонас Няттинен («Северсталь»), Йере Карьялайнен («Сочи»), Юлиус Няттинен («Амбри-Пиотта»), Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен ( оба — «Сибирь»), Роберт Лейно («Эребру»), Артту Иломяки («Лулеа»), Теэму Турунен («Давос»), Харри Песонен («Металлург» Мг).



Напомним, что турнир пройдёт с 17 до 20 декабря в Москве.