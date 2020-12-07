Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв прокомментировал видео в стиле Гарри Поттера

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал видео в стиле Гарри Поттера.



«Я снимал очень крутые видео на самоизоляции? Да. Увидел, что официальный паблик НХЛ постит, как хоккеисты проводят время на самоизоляции. Ребята делали упражнения со своими жёнами, детьми, домашними животными. Я придумал нам с Лизой (девушкой Сергачёва. — Прим. «Чемпионата».) разминку, пару упражнений своровал, мы подставили классную музыку, думаю, получилось самое хайповое видео в моём «инстаграме».



Кто придумал видео с Гарри Поттером? Мы сидели дома, и мне в голову пришла идея снять интересный контент к возобновлению сезона. И я подумал: «А что, если Гарри Поттер будет хоккеистом и полетит на клюшке в Хогвартс?». Мы с моим менеджером решили развивать эту идею и написали сценарий.



Сколько времени занял съёмочный процесс? Два дня. Первый снимали у меня дома, второй — на арене. А подготовка заняла около месяца: пока я заказал костюмы, пока смонтировали видео… На это ушло немало времени, зато результат хороший», — приводит слова Сергачёва Sport24.