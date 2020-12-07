«Салават Юлаев» — «Металлург»: Филип Хольм дебютирует в составе гостей

«Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 7 декабря. Начало — в 17:00 мск.

В составе магнитогорского клуба дебютирует защитник Филип Хольм, который в сезоне-2018/2019 выступал за нижегородское «Торпедо».

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Баранов;

Семёнов, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Гиматов.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);

Яковлев — Мартынов, Чибисов — Расмуссен — Плотников;

Хольм — Минулин, Мозякин — Нестрашил — Бек;

Антипин — Земчёнок, Песонен — Неколенко — Карпов;

Захаров — Крохалев, Кошелев — Швырёв — Потехин.