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«Салават Юлаев» — «Металлург»: Филип Хольм дебютирует в составе гостей

«Салават Юлаев» — «Металлург»: Филип Хольм дебютирует в составе гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 7 декабря. Начало — в 17:00 мск.

В составе магнитогорского клуба дебютирует защитник Филип Хольм, который в сезоне-2018/2019 выступал за нижегородское «Торпедо».

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Баранов;
Семёнов, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Гиматов.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Яковлев — Мартынов, Чибисов — Расмуссен — Плотников;
Хольм — Минулин, Мозякин — Нестрашил — Бек;
Антипин — Земчёнок, Песонен — Неколенко — Карпов;
Захаров — Крохалев, Кошелев — Швырёв — Потехин.

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