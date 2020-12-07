Пастрняк: Беттмэн что-то-там объявил, но мне всё равно. Хорошо, что я сейчас травмирован

Лучший снайпер прошлого сезона в НХЛ нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал своё восстановление после операции на бедре и информацию о начале сезона.

«Сейчас я восстанавливаюсь после операции на бедре. Раньше у меня никогда не было подобной подготовки, я в фазе длительного выздоровления, пришлось изменить схему летних тренировок, которой пользовался годами. Увы, никто не знает, когда и в каком виде начнётся сезон в НХЛ.

Конечно, пандемия — это трудно, но всё плохое для чего-то хорошо. Как ни парадоксально, даже хорошо, что я травмирован в это время, потому что иначе я просто не представляю, как бы я подготовился. Я сейчас вообще не завидую здоровым игрокам. Неуверенность, неопределённость, должно быть, просто ужасна. У меня сейчас фиксированный режим, я фокусируюсь на заживлении бедра, больше ни о чём не думаю. У них всё хуже. Обычно я после сезона отдыхаю пять недель, затем начинаю заниматься в тренажёрном зале, а потом добавляю занятия на льду. А сейчас… Никто не знает, что произойдёт.

Я знаю, что глава лиги Гэри Беттмэн что-то там объявил, но я не особо слежу за этим, мне всё равно. Я концентрируюсь на своей реабилитации», — приводит слова Пастрняка Blesk.