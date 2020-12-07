Кукштель — о прогрессе Максима Третьяка: всё логично, он много работает на тренировках

Нападающий «Сочи» Павел Кукштель подвёл итоги выездной серии, в которой южане сыграли с «Барысом» (0:2), «Сибирью» (1:2 ОТ) и «Амуром» (3:2).

«Это, наверное, самая сложная гостевая серия в КХЛ. Но если бы по пути забрались бы, как раньше, во Владивосток и Пекин, то было бы ещё жёстче. На матч с «Амуром» выходили в десять утра по московскому времени, полезный опыт. Впрочем дальневосточным хоккеистам ещё тяжелее, они летают между Западом и Востоком весь сезон.

Как оцениваю итог турне? В каждом матче мы были конкурентны, в принципе в каждом могли взять очки. У нас молодая команда, в каких-то эпизодах немного не хватило опыта. Но видно, что команда растёт.

Кого тренеры отметили в команде? Всех парней, все сыграли как команда. Ну и были особые слова в адрес нашего вратаря Третьяка. Только в Хабаровске Максим отразил 37 бросков — о чем тут ещё говорить. Стал ли сюрпризом взлёт Третьяка-младшего? Нет, всё логично. Во-первых, Максим очень много работает на тренировках, во-вторых, у нас в клубе доверяют молодым. Как итог — прогресс Макса, других ребят. Он выдержал все три матча этой серии, давал нам шанс в каждом», — цитирует Кукштеля Russia-Hockey.ru.