Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ротенберг: у России на КПК молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к ЧМ

Ротенберг: у России на КПК молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к ЧМ
Хоккей / Евротур 0

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг рассказал о выборе игроков на Кубок Первого канала.

«Кубок Первого канала – традиционный домашний турнир, на который мы вызвали большинство сильнейших игроков, выступающих в России. Состав сбалансирован по линиям: при формировании мы учитывали клубные сочетания, возраст, индивидуальные результаты и показатели.

У нас достаточно молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к чемпионату мира, её средний возраст – 25 лет. Вызванные игроки, штаб сборной, Федерация хоккея России сделают всё возможное, чтобы болельщики почувствовали атмосферу праздника от игры национальной команды у нас дома», — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.

Сборная России объявила состав на Кубок Первого канала
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020