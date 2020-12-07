Ротенберг: у России на КПК молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к ЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг рассказал о выборе игроков на Кубок Первого канала.

«Кубок Первого канала – традиционный домашний турнир, на который мы вызвали большинство сильнейших игроков, выступающих в России. Состав сбалансирован по линиям: при формировании мы учитывали клубные сочетания, возраст, индивидуальные результаты и показатели.

У нас достаточно молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к чемпионату мира, её средний возраст – 25 лет. Вызванные игроки, штаб сборной, Федерация хоккея России сделают всё возможное, чтобы болельщики почувствовали атмосферу праздника от игры национальной команды у нас дома», — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.