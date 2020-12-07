Ротенберг: у России на КПК молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к ЧМ
Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг рассказал о выборе игроков на Кубок Первого канала.
«Кубок Первого канала – традиционный домашний турнир, на который мы вызвали большинство сильнейших игроков, выступающих в России. Состав сбалансирован по линиям: при формировании мы учитывали клубные сочетания, возраст, индивидуальные результаты и показатели.
У нас достаточно молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к чемпионату мира, её средний возраст – 25 лет. Вызванные игроки, штаб сборной, Федерация хоккея России сделают всё возможное, чтобы болельщики почувствовали атмосферу праздника от игры национальной команды у нас дома», — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.
Сборная России объявила состав на Кубок Первого канала
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