«Авангард» подписал полноценный контракт с Максимом Гончаровым
Омский «Авангард» подписал полноценный контракт с защитником Максимом Гончаровым, сообщает официальный сайт «ястребов». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона.
В регулярном чемпионате 31-летний игрок обороны провёл за «Авангард» три матча, отдал результативную передачу при показателе полезности «+2» и провёл 3 силовых приёма. Гончаров находился в клубе на пробном контракте.
Ранее московский «Спартак» и Максим Гончаров расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. За столичный клуб он выступал с 2018 года. Прежде он также играл за уфимский «Салават Юлаев» и ЦСКА.
В нынешнем сезоне омский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В 32 матчах «ястребы» набрали 47 очков.
«Авангард» подписал пробный контракт с Максимом Гончаровым
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