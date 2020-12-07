«Металлург» в гостях победил «Салават Юлаев» и продлил серию побед до пяти матчей

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Сергей Плотников, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Деннис Расмуссен (1+1). Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 31 бросок. Единственную шайбу у «Салавата Юлаева» забросил Теэму Хартикайнен.

Это пятая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 11 декабря дома встретится с финским «Йокеритом», а «Металлург» 9 декабря в Казани — с «Ак Барсом».