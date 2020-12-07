«Металлург» в гостях победил «Салават Юлаев» и продлил серию побед до пяти матчей
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Сергей Плотников, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Деннис Расмуссен (1+1). Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 31 бросок. Единственную шайбу у «Салавата Юлаева» забросил Теэму Хартикайнен.
Это пятая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 11 декабря дома встретится с финским «Йокеритом», а «Металлург» 9 декабря в Казани — с «Ак Барсом».
КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2020, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Плотников (Расмуссен, Минулин) – 03:32' (5x5) 1:1 Хартикайнен (Гранлунд, Ларсен) – 24:35' (5x4) 1:2 Расмуссен (Яковлев, Нестрашил) – 52:08' (5x4) 1:3 Плотников – 59:23' (en)
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