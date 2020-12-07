Волков: Гончаров хорошо вписался в систему «Авангарда». Такой опытный боец пригодится нам
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание полноценного контракта с защитником Максимом Гончаровым.
«Мы остались довольны игрой Гончарова по ходе тех матчей, что он провёл за нашу команду. Защитник хорошо вписался в нашу систему, показал высокий уровень самоотдачи. Мы посовещались с тренерским штабом и решили, что такой опытный боец пригодится «Авангарду». Работу на этом не прекращаем и изучаем рынок дальше», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.
В регулярном чемпионате 31-летний игрок обороны провёл за «Авангард» три матча, отдал результативную передачу при показателе полезности «+2» и провёл 3 силовых приёма. Гончаров находился в клубе на пробном контракте.
«Авангард» подписал полноценный контракт с Максимом Гончаровым
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